CIRCULAENREDES: LAYDA ES MISÓGINA Y EL CASO YAHARI LO DEMUESTRA: ABOGADO

-“SU GOBIERNO ES PATÉTICO”

San Francisco de Campeche.- El abogado y asesor jurídico de Ley Sabina Campeche, Miguel Carrillo, acusó a la gobernadora Layda Sansores de ejercer el poder con misoginia y de emitir declaraciones ofensivas contra las mujeres campechanas.

En un video difundido en sus redes sociales, recordó expresiones de la mandataria en su programa de los martes, como afirmar que “ser mujer, ser pobre y ser indígena es lo peor”, señalar que las jóvenes desaparecidas “se van con el novio” y como última joya sugerir que los ciudadanos podrían “vender a sus esposas” para pagar y recuperar vehículos de los corralones, lo que, recalcó, evidencian insensibilidad, odio hacia las mujeres y un actuar amparado en la impunidad.

Miguel Carrillo también denunció que la activista campechana Yahari Brito fue detenida e imputada de manera ilegal, incluso por el delito de tentativa de homicidio, pese a que existen elementos que demuestran que no fue detenida en flagrancia.

La gobernadora, sostuvo, influyó en el Poder Judicial para mantenerla en prisión, aun cuando la joven está embarazada y enfrenta un delicado estado de salud que pone en riesgo su vida y la del hijo que espera.

El abogado argumentó que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una embarazada puede enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, salvo que exista riesgo de fuga o peligro para la sociedad, condiciones que, aseguró, no se cumplen en el caso de Yahari Brito.

Además, criticó la inacción de Vania Kelleher y Ligia Rodríguez Mejía, directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) y ombudsperson de Campeche, respectivamente, pues no defienden los derechos de las mujeres, y cuestionó que el secretario de Economía, Jorge Lavalle Mauri, pueda ejercer un cargo público pese a enfrentar un proceso, mientras que a Yahari Brito se le aplica “todo el peso de la ley” por ser mujer.

Concluyó responsabilizando a Layda Sansores y a su Gobierno de cualquier afectación que pudiera sufrir la activista o su hijo, y remató con la frase: “Así el Gobierno patético de Layda Sansores en Campeche”.