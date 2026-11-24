A través de su canal Azteca Uno, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que con la Administración de Layda Sansores, la economía estatal mostró signos de debilidad al caer 2.4 por ciento en el segundo trimestre de este año además de registrarse 181 robos a negocios, entre enero y septiembre de 2026.

Dio a conocer también que empresarios se quejaron falta de seguridad, lo que es tarea de la guanajuatense Marcela Muñoz, ante lo cual preguntó: “¿Quién protege a los comerciantes campechanos?”.