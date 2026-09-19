CFE IGNORA REPORTE Y DEJA EN RIESGO A FAMILIAS DE LA COLONIA CARLOS SALINAS; RAMAS DE UN ÁRBOL CAYERON SOBRE CABLES DE ALTA TENSIÓN

Escárcega.— En una situación que podría terminar en tr4ged¡a, vecinos de la calle 55 de la colonia Carlos Salinas de Gortari denunciaron la falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que ramas de un árbol cayeran sobre cables de alta tensión durante la fuerte lluvia y los vientos registrados la noche del jueves.

Los habitantes aseguran que el riesgo continúa, pues con la lluvia que se registró ayer por la noche, los cables podrían reventarse en cualquier momento, poniendo en peligro a las familias que viven y transitan por el sector.

El problema fue reportado oportunamente a la CFE, pero, de acuerdo con los vecinos, la empresa simplemente no acudió a atender la emergencia.

La preocupación crece entre los habitantes, quienes cuestionan la falta de capacidad de respuesta de la CFE ante un reporte que representa un peligro evidente, y advirtieron que no esperan a que ocurra un accidente para que la empresa actúe.

Además del riesgo para la población, una posible ruptura de los cables podría provocar una nueva interrupción del servicio eléctrico, afectando a numerosas familias de la colonia.

Los inconformes exigieron a la CFE dejar de ignorar los reportes y enviar de inmediato una cuadrilla, para retirar las ramas y eliminar el peligro antes de que las consecuencias sean mayores.