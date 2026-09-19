DROGAS DESPLAZAN AL ALCOHOL COMO PRINCIPAL SUSTANCIA DE ADICCIÓN, ALERTAN

-Grupos AA se están “vaciando” y las familias prefieren los centros o anexos

El consumo de drogas entre los jóvenes está desplazando al alcohol como principal sustancia de adicción, lo que está “vaciando” los grupos de Alcohólicos Anónimos en Campeche y a nivel nacional, advirtieron integrantes de esta comunidad durante una rueda de prensa realizada en el marco del 80 aniversario de AA en México, que se conmemora en este mes de septiembre.

Emilio, perteneciente al primer grupo establecido en la ciudad y Estado de Campeche el 29 de junio de 1964, puso el tema sobre la mesa: “En estos momentos en Campeche y a nivel nacional, los grupos nuestros están vacíos, casi semivacíos, y ¿qué está sucediendo?, pues precisamente hay muchas razones. Las drogas ahora, los jóvenes son más aficionados a las estas sustancias que al alcohol”, alertó.

El fenómeno, explicó, no sólo responde a un cambio en las preferencias de consumo, sino también a una transformación en la manera en que las familias enfrentan las adicciones.

“Los centros, los anexos, también están llenos de gente porque la familia ya no aguanta a sus hijos y prefiere tenerlos encerrados que estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos, que aquí es de 8:30 a 9:30 de la mañana cada día”, explicó.