CIRCULA EN REDES: ¡EXIGEN JUSTICIA! DENUNCIAN MUERTE DE TRABAJADOR HECELCHAKANENSE DEL INAH EN TABASCO Y QUE NINGUNA AUTORIDAD ACLARA LOS HECHOS

AL PARECER FUE HALLADO AMARRADO DE PIES Y MANOS Y CON GOLPES EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, EN UNA CASCADA

Luis F.E.H., de 26 años, originario de Sodzil, Hecelchakán y empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Mérida, Yucatán, fue encontrado sin vida, 4marr4do de pies y manos y con golpes en distintas partes del cuerpo dentro de las aguas de la cascada El Encanto, en Balancán, Tabasco, ante lo cual sus padres José y Angélica exigen esclarecer los hechos y hacer justicia.

La familia explicó que Luis llevaba apenas 2 meses trabajando en el INAH de Mérida y había sido enviado a Zapata, Tabasco, junto con otros trabajadores para realizar labores.

El 16 de septiembre le dieron el día, por lo que fueron llevados al lugar, pero posteriormente sus compañeros dejaron de saber de él.

Ante la falta de comunicación, sus familiares intentaron localizarlo por teléfono sin obtener respuesta. La hermana de Luis, Rosa Icela, señaló contradicciones en la información proporcionada por el INAH, pues inicialmente se indicó que el joven no había acudido a trabajar, mientras el jueves su teléfono sí respondió y al día siguiente se informó sobre su deceso.

El cuerpo fue rescatado al día siguiente en un balneario de la zona y un familiar acudió por él.

La familia cuestionó quién tuvo acceso al celular de Luis, por qué sus compañeros no reportaron su desaparición y quién fue responsable de las lesiones, y denunciaron que la Fiscalía de Campeche se negó a levantar la denuncia al considerar que los hechos correspondían a la jurisdicción de Tabasco.

Los familiares exigen al INAH de Yucatán aclarar quién estaba a cargo del grupo y qué ocurrió con Luis.

Video: La Voz del Xtabay.