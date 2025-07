CALIFICAN COMO INCREÍBLE IMPONER CENSOR PARTICULAR AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Jorge Meléndez y Témoris Grecko, conductores del programa Periodistas Unidos que transmiten a través de YouTube, calificaron como increíble, pues no hay precedentes en México de la medida de imponer una medida donde no sólo te prohíben tocar un tema, sino que imponen un censor particular o personal.



Al entrevistar vía zoom al periodista Jorge González Valdez, recalcaron que el interventor no lo permiten el artículo 6 de la Constitución ni los tratados internacionales firmados por nuestro país.



González Valdez explicó que la señora Layda Sansores se duele de la adjetivación de su persona, pero si no quieres que te lastimen o que la gente hable mal de ti, que es de lo que se queja, pues sé prudente.



Recordó que en primera instancia le prohibieron durante dos años ejercer el ejercicio periodístico, y a la plataforma cerrarle durante el mismo lapso, ante lo cual se solicitó y ganó el amparo, ante lo cual fueron dictadas nuevas medidas cautelares, que le impusieron un interventor judicial a él y al medio digital, lo que nos encamina a una dictadura.



González Valdez expuso que cuando la gobernadora publica algo en su página digital, y cuando no le parece a la gente, ésta estalla con hasta con denuestos, insultos y señalamientos muy duros, y esto es reflejo de que no se mira en el espejo y no trabaja, no hay apoyos para diversos sectores y han ocurrido hechos como el cierre carretero en Atasta ante la falta de la Subestación eléctrica, entonces el malestar va hacia arriba.



En cuanto a su molestia por las publicaciones, el periodista recalcó que si algo la molesta tiene el derecho constitucional de réplica, pero a mí no me lo ha otorgado, porque con los señalamientos que hace voy al programa (Martes) del Jaguar a la discusión, que no necesariamente tiene que derivar en el golpe, porque he recibido golpes, amenazas y han sido lastimados amigos y familiares. “Son los marginados, y por eso los he dejado de frecuentar”, lamentó.