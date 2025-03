“AÚN ME QUEDAN DOS AÑOS SIETE MESES, A MÍ SE ME RESPETA”, REVELA ERICK REYES LA ADVERTENCIA DE LAYDA A ADELANTADOS

El dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, confirmó que la gobernadora Layda Sansores envió un mensaje contundente a quienes buscan adelantarse en la contienda política, dejando en claro que su administración aún tiene un largo camino por recorrer y que no permitirá desorden ni protagonismos anticipados. “Aún me quedan dos años siete meses, señores, a mí se me respeta”, citó Reyes León, asegurando que la mandataria hizo comentarios certeros sobre la necesidad de respetar los tiempos políticos y evitar movimientos anticipados.

Según el dirigente morenista, Sansores llamó la atención sobre la colocación de bardas y las reuniones con alcaldes fuera del marco institucional. “Si legislas, legisla; si gobiernas, gobierna; si eres partido, haz estructura, pero no te metas en donde no debes”, recordó Reyes León sobre las palabras de la gobernadora.

El líder estatal de Morena interpretó estas declaraciones como un “jalón de orejas respetuoso” dirigido a funcionarios, legisladores y aspirantes, exhortándolos a enfocarse en sus responsabilidades y no en campañas adelantadas. Además, reafirmó que la misión del partido debe centrarse en la afiliación, la defensa de la Cuarta Transformación y la preparación rumbo al proceso electoral del 1 de junio.