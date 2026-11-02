ARTEC MANDA AL CORRALÓN DOS VEHÍCULOS DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MERCADO

Dos vehículos que prestaban servicio de transporte mediante plataformas digitales fueron retenidos y enviados al corralón durante un operativo de inspección realizado este lunes en las inmediaciones del mercado Pedro Sainz de Baranda.

Personal de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) llevó a cabo la revisión de documentos y unidades del transporte público para verificar el cumplimiento de la legislación vigente. Como resultado de las inspecciones, las autoridades detectaron dos vehículos que presuntamente ofrecían el servicio de manera irregular, por lo que procedieron a su retención y traslado al corralón.

De acuerdo con la información proporcionada, las unidades incumplían disposiciones de la Ley de Transporte, aunque no se detallaron las irregularidades específicas que motivaron su aseguramiento.