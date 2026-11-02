IDENTIFICAN A COCINERO QUE PERDIÓ LA VIDA EN CHINÁ TRAS DERRAPAR EN SU MOTOCICLETA

Como Gilberto Pacheco, de oficio cocinero, fue identificado el motociclista que perdió la vida durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, tras sufrir un aparatoso accidente a la salida del poblado de Chiná, cerca del Periférico Pablo García y Montilla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una motocicleta Pulsar de color azul, con placas de circulación 21A2Y2 del estado de Campeche, cuando presuntamente perdió el control del manubrio debido al exceso de velocidad. La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó entre la maleza a un costado de la carretera, donde el conductor sufrió un fuerte impacto contra el terreno.

Aunque Gilberto Pacheco portaba un casco cerrado de seguridad, la fuerza del accidente le provocó lesiones de gravedad que, según los reportes, ocasionaron su fallecimiento en el lugar. Las circunstancias del percance quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.