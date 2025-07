ALCALDE DE ESPITA BLOQUEA ACCESO A LA PRENSA CON RETÉN Y HOSTIGA A PERIODISTA DURANTE SESIÓN DE CABILDO

Espita, Yucatán.- En un hecho que vulnera la libertad de expresión, el alcalde de Espita, Yucatán, Mario Isaías Sánchez Esquivel, de Morena, colocó un retén en la entrada del municipio para impedir el paso de representantes de medios de comunicación, además de hostigar públicamente al periodista Israel Cárdenas durante una sesión de cabildo.



Previo al inicio de la sesión celebrada el pasado 30 de junio, el edil en conjunto con el cabildo reclamó la presencia de Israel Cárdenas, pese a que se trataba de un acto público. El momento quedó registrado en la transmisión en vivo que el propio ayuntamiento realizó por Facebook.



El periodista relató que al llegar al retén instalado en el acceso a Espita, personal del municipio le impidió el paso con su vehículo, por lo que tuvo que dejarlo en un terreno y utilizar otro medio de transporte para poder ingresar y cumplir con su labor informativa.



Durante la sesión, el alcalde exhibió al reportero mostrando su rostro en la transmisión en vivo y lo increpó por la publicación de una nota relacionada con la posible aprobación de un aumento salarial que le beneficiaría con ingresos de hasta 60 mil pesos mensuales.



“Puedo ver que sus publicaciones son de mala fe, me refiero a la publicación de mi salario informando que la cantidad que gano es de 60 mil pesos cuando en la sesión de propia voz informé que mi sueldo es con base a los mismos sueldos que se tabulaban en la administración pasada”, argumentó el edil ante los asistentes.



Cárdenas intentó aclarar que su nota no afirmaba de forma categórica que el alcalde percibiera esa cantidad, sino que daba cuenta de la propuesta discutida por el cabildo. No obstante, Sánchez Esquivel continuó con los señalamientos, justificando sus acciones bajo los principios de austeridad de la Cuarta Transformación.

“Mi administración se apega a la 4T, lo hemos explicado con respecto a la austeridad, por lo mismo no se aumentó mi sueldo, ni el de ninguno de los regidores”, insistió el edil.



En medio del ambiente tenso, el periodista sostuvo su derecho a informar y defendió la veracidad de su trabajo, aclarando: “Tengo la copia del periódico, nosotros no mentimos. Si a usted le incomodó, es una opinión subjetiva”.



Israel Cárdenas informó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) por las agresiones y la vulneración a su derecho de ejercer el periodismo.



De acuerdo con el informe anual 2024 de la organización Artículo 19, en Yucatán se documentaron al menos 11 agresiones contra periodistas y un ataque digital en el último año.

Fuente: El proceso.