EN REDES: AL CIUDADANO LE NIEGAN SERVICIOS Y A LOS QUE ESTÁN EN EL PODER LOS PREMIAN Y HACEN FIESTA, DENUNCIAN

Con cuentas falsas y suplantación de identidad apoyan a “Ratinus”, resaltan

W. R., usuario de redes sociales, denunció uso de cuentas falsas y suplantación de identidad para apoyar la publicación de “Ratinus”, y que mientras al ciudadano le niegan servicios e inventan delitos, a los que están en el poder los premian y hacen fiesta.

El cibernauta escribió:

“Hoy mientras me hacía pendejo en el trabajo. Observe una publicación de ‘Ratinus’ y me llamó la atención. Ya que alguien que no quiero decir su nombre, se la pasa diciendo que la ofenden y se la pasa ofendiendo y mofándose de muchas cosas”.

Entonces, continúa, se me escurrió entrar a ver si alguien le había comentado algo al respecto. Pero resulta que no, todos son comentarios haciendo el circo más grande.

Entré a ver algunos de los perfiles y me llamaron la atención dos. Rasgos no característicos de Campeche. Y con una sencilla búsqueda veo con total desilusión que las fotos de perfil de las cuentas que apoyan y están de acuerdo, pertenecen a otras personas, añade.

Y finaliza: “Al ciudadano le niegan servicios, le inventan delitos y hasta lo desuscriben de la vida. Al que está en el poder lo premian y le hacen fiesta. Sólo revisé dos cuentas… Qué habrá con las demás…”.