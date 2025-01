NIURKA SE MOLESTA POR SER MULTADA POR NO USAR CINTURÓN DE SEGURIDAD EN MÉRIDA, YUCATÁN

¿TIENE RAZÓN O DEBERÍA RESPETAR LAS NORMAS?

Niurka Marcos, conocida por su carácter polémico, fue multada en Mérida, Yucatán, por no usar el cinturón de seguridad mientras viajaba como copiloto. La actriz expresó su molestia ante la infracción, asegurando que en sus cuatro años viviendo en la ciudad nunca había tenido problemas por no usar el cinturón.

“Siempre he andado así y ningún policía me había dicho nada”, declaró la artista, sugiriendo que la norma no había sido un inconveniente para ella en el pasado. Sin embargo, las autoridades resaltaron la importancia de respetar las leyes de tránsito, enfocándose en la seguridad vial para evitar accidentes.

¿Tiene razón Niurka al cuestionar la multa, basándose en su experiencia sin problemas anteriores, o realmente debería acatar las normas para evitar poner en riesgo su seguridad y la de los demás? La polémica está servida, y este incidente ha abierto un debate sobre el cumplimiento de las leyes, sin importar la popularidad de quien las infrinja.