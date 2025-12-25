¿ADIÓS A LA CARNITA ASADA? CARNE SUBIRÍA DE PRECIO EN 2026

En un video del periodista y reportero Uriel Estrada se advierte que el precio de la carne de res y cerdo registrará un aumento en 2026, lo que podría impactar directamente en el consumo de las familias mexicanas.

De acuerdo con lo expuesto en el material, el Consejo Mexicano de la Carne alertó que diversos factores presionan al alza los precios, entre ellos la presencia del gusano barrenador, así como el incremento en costos de transporte, energía eléctrica y agua.

El reportaje señala que el gobierno analiza retirar estas carnes del paquete contra la inflación y la carestía, lo que implicaría dejar sin arancel cero a las importaciones y limitar los cupos de entrada de carne más barata del extranjero.

Aunque México ha reforzado las medidas para contener la plaga que afecta al ganado, el sector continúa bajo presión. Mientras el consumo aumenta, la producción de carne de res muestra una tendencia a la baja.

De concretarse estos cambios, se prevé un incremento en los precios de carnes rojas y blancas, lo que impactaría directamente a los consumidores y encarecería el costo de la tradicional carnita asada en 2026.