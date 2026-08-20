32 EXFUNCIONARIOS IRÁN ANTE JUECES POR CASI 300 MILLONES; ¿AMÉRICA AZAR TAMBIÉN SERÁ LLAMADA?

Campeche.- El Gobierno de Layda Sansores San Román arremetió contra exservidores públicos de las administraciones de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González, luego de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) integrara carpetas por un presunto daño patrimonial cercano a los 300 millones de pesos. En total, 32 exfuncionarios y trabajadores estatales deberán comparecer ante jueces de Control.

Las investigaciones derivaron de denuncias de entes fiscalizadores por supuestos desvíos de recursos durante los cinco años de ambas administraciones.

Los expedientes contemplan principalmente el delito de peculado y abarcan áreas como Comunicación Social, Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Educación y Salud, además de otras dependencias.

¿INVESTIGARÁ LAYDA A SU SOBRINA AMÉRICA AZAR?

La gobernadora Layda Sansores ha evitado pronunciarse sobre la actuación de su sobrina América Azar Pérez, esposa de Gerardo Sánchez Sansores y quien ocupó la Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.

Desde esa posición fue la responsable de la administración financiera del Estado y de la suscripción de documentos oficiales relacionados con el ejercicio del gasto público.

El presunto daño patrimonial que supera los 270 millones de pesos estaría relacionado, entre otros mecanismos, con operaciones mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como empresas fantasma o factureras.

Pese a los constantes señalamientos contra su antecesor y miembros de su gabinete, Layda Sansores, ha evitado mencionar a América Azar, ¿Estará ella dentro de esas carpetas de investigación?