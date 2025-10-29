“YO PAGUÉ MI PASAJE SOLITA, NO USÉ RECURSOS PÚBLICOS”: LAYDA SANSORES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que todos sus viajes personales los costea con su propio dinero y no con fondos del gobierno estatal. Explicó que no existe ningún registro de pago de pasajes o viáticos a su nombre y que cada gasto lo cubre desde su cuenta personal, pues considera que no debe usar recursos públicos para asuntos privados.

Sansores detalló que los desplazamientos fuera del país son únicamente para visitar a sus nietas en Holanda, a quienes ve cada uno o dos años, y que incluso en esos casos asume todos los costos. “Yo me pagué mi pasaje solita, con mi chequera pago cuánto cuesta el viaje y no pido cinco centavos de viáticos”, reiteró, al rechazar las versiones que la acusan de utilizar dinero del erario.