ESTA ES SU 4T, SIGAN VOTANDO POR ELLA, SE QUEJAN USUARIOS DEL KO’OX; “ES UN DESMADRE”

Sigan votando por ella (en alusión a la gobernadora), recriminaron usuarios del transporte urbano en medio del caos por la entrada en operación de los camiones Ko’ox que estaban pendientes, y una señora exclamó: “Cuando subió a la colonia a pedir votos dijo que se iba a portar bien, esta es su 4T de la cabrona”, y otra agregó: “Ahorita es gratis, ¿y luego? Nos la va a dejar ir”.

Ahorita que tengo jodidos mis pies tengo que caminar tres cuadras desde Jardines para ir a agarrar camión, luego nos bajan en el ADO, ahorita que éste y después que otro, así a qué hora voy a llegar a mi consulta, se quejó una usuaria, mientras otros resumieron: “Es un desmadre”.