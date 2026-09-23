“YA PAGUÉ, QUIERO MI PRENDA”; ENTRE RECLAMOS Y DENUNCIAS DE PIGNORANTES, EL MONTE DE PIEDAD CUMPLE CASI UN AÑO EN PARO

Ciudad del Carmen.- Clientes del Nacional Monte de Piedad han recurrido a la Profeco para reclamar la entrega de prendas que, aseguran, ya fueron pagadas, mientras continúa el conflicto laboral que mantiene desde hace casi un año sin operaciones normales a la institución, reveló Griselda Hernández Arias, secretaria de Finanzas del sindicato.

Desde el lugar donde permanecen plantados, explicó que los usuarios acuden constantemente a preguntar cuándo podrán recuperar sus pertenencias, y algunos han patentizado su inconformidad después de haber concluido sus pagos.

“La gente viene a reclamar que necesita sus prendas, que ya pagaron y quieren que se las entreguen, pues el contrato señala que si pagas te entregan tu prenda”, expresó Hernández Arias.

Ante estos casos, continuó, los trabajadores recomiendan acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar la queja correspondiente, y “hasta donde tengo entendido, mucha gente lo ha hecho”.

Mientras tanto, los 11 trabajadores sindicalizados de Ciudad del Carmen están a siete días de cumplir un año sin recibir salarios ni prestaciones, ante lo cual algunos realizan otras labores para obtener ingresos, como cuidar a adultos mayores y efectuar trabajos de plomería.

Hernández Arias indicó que la administración y el sindicato continúan las negociaciones ante la Secretaría del Trabajo, pero hasta ahora no cuentan con información sobre un posible acuerdo. “Seguimos en la lucha por nuestro contrato colectivo de trabajo”, puntualizó.