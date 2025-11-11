VECINOS PIDEN SER ESCUCHADOS Y QUITAR TRANSBORDOS: DIPUTADOS DE MOCI

Morenista Talango se queja de que hablen del mismo tema y de la “pisca” que le ponen

Mientras los diputados de Movimiento Ciudadano subieron a la tribuna para hablar sobre el problema que atraviesan los ciudadanos por los trasbordos del Ko’ox, el morenista Omar Talango Cervantes admitió que el tema ha generado mucha polémica y controversia genuinas de los ciudadanos, de lo cual estamos conscientes como de la “pisca” que le ponen los compañeros de MOCI.

La diputada de MOCI, Diana Aguilar Ruelas, denunció que fue desechada la propuesta de exhortar al director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, para que explicara el porqué de los trasbordos, y preguntó dirigiéndose a la mayoría morenista: “¿De qué se trata esto compañeros?, ¿de no escuchar las verdaderas necesidades de la ciudadanía? Es evidente que se decidió no escuchar, no discutir el punto de acuerdo y no permitir que los ciudadanos fueran representados en este tema tan sensible”.

A su vez, los diputados de su bancada Ignacio Muñoz Hernández, Hipsi Estrella Guillermo y Mónica Fernández Montúfar del segundo, tercer y quinto distritos, leyeron los escritos dirigidos a la gobernadora Layda Sansores por parte de los vecinos de las colonias que integran esas demarcaciones, donde exigen regresar a las rutas originales, ante paraderos insuficientes, muchos de los cuales tienen sólo lona de identificación, por lo cual están expuestos a las inclemencias del tiempo.

Estrella Guillermo precisó que desde 2022 los vecinos de Héroe de Nacozari y Aviación piden unidades, para lo cual la opción es quitar de los troncales.

Fernández Montúfar criticó a quienes quieren politizar un movimiento ciudadano para exigir ser escuchados, pues son quienes padecen las ineficiencias de algo que podría ser maravilloso para todos los campechanos, y sus peticiones son claras y bien fundamentadas: no quieren transbordos.

Por su parte, el morenista Talango Cervantes dijo que está de acuerdo en escuchar a la ciudadanía, pero se quejó de que los anteriores diputados hablaran del mismo tema.