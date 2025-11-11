NO PUEDE HABER MARCHA ATRÁS EN TRANSBORDOS PORQUE ESE DINERO SERÁ PARA PAGAR CRÉDITOS DE TRANSPORTISTAS: ARMENTÍA

Al subrayar que no es un tema de discusión ni pleito, sino que hay que ponerse a trabajar, pues el proyecto ya la crónica de una mu3rt3 anunciada como el Tren Ligero, el diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, reveló que los transbordos del Ko’ox no pueden ser 3lim¡nados porque la corrida financiera está basada en un promedio de 18 pesos por pasajero para pagar los créditos de los transportistas, al no poder incrementar la tarifa.



El legislador expuso: “Lo que no les quieren decir de frente es que los transbordos no los pueden eliminar porque la corrida financiera del Ko’ox está basada en un ticket promedio de 18 pesos por persona que se suba, pues no pueden incrementar la tarifa para pagar los créditos que adquirieron los transportistas”.

Y preguntó: “¿Era tan difícil explicarle a la ciudadanía que si querían camiones nuevos y una modernidad, ahora la tarifa será de 18 pesos, pero se les mantendrá sus rutas?, ¿por qué engañar?”.

Armentía López recalcó que no están en contra de la gobernadora, ni del proyecto transportista, y propuso que el titular de la Artec explique qué van a hacer con las rutas, pues hoy el pasaje es gratis, pero en enero ya no, y el anuncio de que sólo cobrarán hasta 2 transbordos es falso, pues no está lista la telemetría. “Ya gastaron 42 millones de pesos en Inatel, la cual ya se fue, y ahora quedó Binden”.

Hay que ponerse a trabajar para que funcione este proyecto, porque ya es una crónica de una mu3rt3 anunciada como el Tren Ligero, sentenció.