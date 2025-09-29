VECINOS HALLAN TRES CASQUILLOS PERCUTIDOS EN LA CALLE TRAS REPORTE DE DETONACIONES EN LA MADRUGADA EN LA ESPERANZA

San Francisco de Campeche.- Luego de que durante la madrugada de hoy escucharon y reportaron detonaciones de arma de fuego, tras lo cual llegaron unidades de la Policía Estatal pero no hallaron nada, por la luz del sol vecinos de la colonia Esperanza hallaron tres casquillos percutidos en la vía pública, por lo que de nuevo dieron aviso al número de emergencia y media hora después llegaron policías estatales para tomar conocimiento del hecho e iniciar investigaciones. No hay reporte de personas heridas ni detenidas.

El hallazgo fue esta mañana en la calle 13 por La Paz, y derivó del brillo de dos pedazos de metal junto a la banqueta.

Al notar que eran balas percutidas, los vecinos avisaron a las autoridades.

Cabe señalar que por la madrugada el número de emergencia recibió el reporte por detonaciones, llegando al lugar varias unidades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes sin éxito “peinaron” la zona, pues no encontraron ningún tipo de disturbio en la calle, ni pudieron contactar a quien reportó, y se retiraron.