LA LEY IMPIDE A JUAN ALCUDIA SER MAGISTRADO: MIGUEL SULUB

Campeche.- Al exigir un “ya basta” a que Campeche sea un laboratorio del autoritarismo, el abogado y político priísta Miguel Ángel Sulub Caamal afirmó que es ilegal la propuesta para que el consejero jurídico (Juan Pedro Alcudia Vázquez) del Gobierno del Estado de Campeche sea magistrado.

A través de sus redes sociales, explicó que la propuesta va en contra de lo que señala el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado (imagen 1), y que esta disposición tiene vigencia desde el 6 de noviembre de 2024 por lo que establecen los artículos primero y décimo segundo transitorios del Decreto 13 publicado el 5 de noviembre de 2024 (imágenes 2 Y 3).

Y continúa: “Si bien en su última parte el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado se refiere a la convocatoria que publique el Congreso para el proceso de elección judicial, al no haberse establecido algún artículo transitorio del Decreto 13 qué requisitos se deben satisfacer si se requiriera nombrar a un magistrado antes del proceso de elección del 2027, por no tratarse de un tema de procedimiento en estricto sentido, aplican los requisitos que se establecieron en la reforma para ser magistrado o magistrada, más aún por lo que dice el artículo décimo segundo transitorio”.

Siendo aplicable la prohibición que establece el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado, añade Sulub Caamal, el consejero jurídico no puede ser magistrado, porque la Consejería es una dependencia que tiene el mismo rango de una Secretaría, y tanto a las dependencias como a las secretarías en su conjunto se les denomina organismos centralizados, como lo señalan los artículos 3 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche (Imágenes 4 y 5).

En Campeche hay excelentes abogados y abogadas que saben interpretar y aplicar la ley sin chicanerías. Defendamos lo nuestro. Hasta ahí la publicación.