“UNA FUNCIONARIA PÚBLICA DEBE TOLERAR LA CRÍTICA, NO PERSEGUIRLA”: DICTAMINA EL TRIBUNAL ELECTORAL DE GUERRERO CONTRA ALCALDESA

La autoridad municipal de Acapulco denunció al medio por “violencia política en razón de género”

Integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero le dieron un revés a la alcaldesa morenista Abelina López, quien intentó censurar al medio Acapulco Trends argumentando violencia política en razón de género, al recalcarle que una funcionaria pública debe tolerar la crítica, no perseguirla.



Al respecto, el periodista Luis Cárdenas escribió en sus redes sociales: “Tómala, Abelina: te pararon la censura. Otro golpe a la intolerancia disfrazada de ‘Gobierno de la gente’”.