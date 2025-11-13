COLECTIVO CAMPECHE POR LAS 40 HORAS SE UNIRÁ A LA PROTESTA DE ESTE SÁBADO CONTRA EL KO’OX EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

Ante la falta de atención a sus planteamientos, el colectivo Campeche por las 40 Horas anunció que participará en el mitin de este sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde en el Plaza de la República, para protestar contra los transbordos del sistema Ko’ox.

Eloy Romero Acuña, representante de la citada agrupación, denunció que el pasado 17 de octubre ingresaron un oficio a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), para solicitar información y presentar una contrapropuesta en materia de movilidad urbana, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta.

“Hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación, ni siquiera se dignaron a sellar el oficio”, criticó Romero Acuña, y recordó que hace unos meses el grupo cerró momentáneamente el Circuito Baluartes para exigir mejoras en las rutas del sistema de transporte.