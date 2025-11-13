¿QUÉ NECESIDAD HABÍA DE TANTA DESORGANIZACIÓN EN EL KO’OX?: NELSON GALLARDO

A través de una publicación en sus redes sociales, Nelson Gallardo Ordóñez cuestionó la falta de organización para la operatividad del sistema de transporte público Ko’ox, lo que ha derivado en protestas ciudadanas, sobre todo por las largas filas de espera para abordar bajo las inclemencias del tiempo, y la rectificación de las autoridades en algunas medidas.

Su texto señala: “¿Qué necesidad había? De que los autobuses Ko’ox quedaran atorados entre ellos en las angostas calles de las colonias de Campeche. Que choquen entre ellos y que los ciudadanos hagan largas colas bajo la lluvia o el sol, en espera de abordar el autobús mencionado. Y que los trabajadores lleguen tarde a sus labores, por la falta de organización.

Y prosigue: “Que estos autobuses no están aptos para transitar en algunas colonias situadas en los cerros de la ciudad. Que primero se negaron a cambiar las rutas y después que siempre sí se van a revisar, ante las protestas ciudadanas con el cierre de alguna calle. Qué necesidad que los pasajeros tengan que andar largas distancias para tomar el transporte y que las autoridades digan, que no están acostumbrados a caminar”.

Todo esto se hubiera evitado con una planeación adecuada. Y posiblemente dejar alguno de los pequeños y viejos camiones, como alimentadores del Ko’ox, además de que ya conocen los caminos de las colonias. Campeche merece que este transporte sirva adecuadamente a los campechanos y que los funcionarios públicos funcionen. Hasta ahí la publicación.