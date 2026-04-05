“TERRORISMO” LABORAL PONE VIDAS AL BORDE DE LA MUERTE EN CAMPECHE, ALERTAN

-Detrás de los casos del chofer del Ko’ox y del vigilante de hospital que subió al techo, están el temor a cubrir daños por accidentes, despidos injustificados y falta de prestaciones

El colectivo Campeche por las 40 horas difundió un posicionamiento en redes sociales donde denuncia que recientes sucesos en la entidad evidencian condiciones laborales precarias, pues trabajadores enfrentan largas jornadas y salarios que en ocasiones no superan el mínimo, y no son hechos aislados, sino reflejo de un sistema que “∆sfix¡a” al trabajador y se erige como t£rror¡smo laboral.

Expuso dos casos, uno el de un chofer del sistema Ko’ox que resultó gravemente afectado tras exponerse a ser atropellado, lo que atribuyó al temor de los empleados a tener que cubrir daños derivados de accidentes, pese a que la Ley Federal del Trabajo establece que los riesgos de trabajo son responsabilidad del patrón y prohíbe descuentos indebidos al salario.

El otro es el vigilante del Hospital de Especialidades que subió al techo del inmueble y amenazó con arrojarse al vacío. Denunció presuntos despidos injustificados, malos tratos y falta de prestaciones, ante lo cual el colectivo subrayó que aunque se trata de un empleado de una empresa privada, la institución pública tiene responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

En el pronunciamiento se advierte además que en Campeche sólo existen dos visitadores laborales para supervisar a todas las empresas del Estado, lo que es insuficiente, y propone la creación de un sistema autónomo de auditoría social.

Además, Campeche por las 40 horas cuestionó los programas oficiales, pues, asegura, encubren condiciones precarizadas bajo esquemas de apoyo.