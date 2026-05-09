SPSC CONFIRMA NOCHE VIOLENTA EN CAMPECHE; TRES EJECUCIONES Y UN LESIONADO POR ARMA DE FUEGO

EN TOTAL, 9 EJECUCIONES SE REGISTRARON EL VIERNES

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que tres personas fueron ejecutadas y una más resultó lesionada durante los hechos violentos registrados la noche del viernes en la capital del estado. Las detonaciones provocaron intensa movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial, mientras que en el lugar fueron aseguradas seis personas, una de ellas con un arma de fuego corta, además de una motocicleta y un vehículo presuntamente relacionados con los hechos.

Con estas tres ejecuciones, sumaron nueve homicidios violentos registrados durante el viernes en el estado, luego de otros hechos ocurridos en los municipios de Calakmul y Escárcega.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los presuntos responsables disparó contra personal de inteligencia durante el operativo, aunque no se reportaron agentes lesionados. Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado.