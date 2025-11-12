¡SIN FRENO LA VIOLENCIA! LA POLICÍA DE MARCELA CONFIRMA DISPAROS CONTRA NEGOCIO EN EL MALECÓN

A través de un boletín, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que en el malecón de la ciudad, concretamente en la avenida Justo Sierra, entre Prolongación Abasolo y Victoria del barrio de San Román, hubo disparos contra un establecimiento comercial, sin que se reportaran personas heridas, tras lo cual ubicaron y aseguraron en Samulá una motocicleta y un arma de fuego que habrían sido utilizadas en esos hechos.