MORENA QUIERE QUITAR A SHEINBAUM Y PONER, POR EJEMPLO, AL HIJO DE AMLO: ANAYA

Al recalcar que Morena tiene miedo, pánico, porque está en caída libre debido a que la inseguridad y la violencia ha llegado a tal nivel que está perdiendo el apoyo ciudadano, y por eso quieren poner al presidenta Claudia Sheinbaum en el 2027, el senador panista Ricardo Anaya expuso que una vez que se les revoque el mandato presidencial, no sea el Congreso quien designe al sustituto, “porque entonces el plan ya lo veríamos muy claro: quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador”.

Y aseveró: “Si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente, ¿quieren ir a la boleta?, estamos listos”.