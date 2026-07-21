SICARIO IRRUMPE EN CASA AJENA, LE DISPARA EN LA CABEZA AL DUEÑO Y HUYE

-LA VÍCTIMA ESTÁ HOSPITALIZADA Y GRAVE

Ciudad del Carmen.- Un joven identificado como Eduardo C. P. R., quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza de un hombre que ingresó a su vivienda, ubicada en Atasta Pueblo.

Los primeros reportes señalan que la víctima recibió el impacto en la una parte lateral del cráneo, y que paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Familiares relataron que un hombre no identificado ingresó a la casa de Eduardo, a quien le disparó en la cabeza y huyó.

Elementos de las corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona para tratar de localizar al presunto agresor, mientras personal ministerial inició las investigaciones para esclarecer el móvil.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el estado de salud de la víctima, ni sobre la identidad o posible ubicación del responsable.