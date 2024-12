INTERESES HACEN IMPAGABLE LA DEUDA ANTE EL INFONAVIT: EFRAÍN MARÍN

El secretario general del Sindicato de Obreros Marginados Carmelitas, Efraín Marín Chablé, dio a conocer que existe mucha inconformidad de trabajadores debido a que la cuenta crediticia por adquisición de vivienda al Infonavit no baja, por el contrario la tasa supera 2 ó 3 veces el precio real de la casa, pese al “congelamiento” realizado por la actual Administración federal, ante lo cual exigen eliminarles el alto interés.

El dirigente explicó: “Un trabajador paga al mes 2,200 pesos, de los cuales 1,800 son de intereses, 100 de gastos administrativos y otros pagos que sólo dejan 100 para la cuenta capital de 150 mil pesos”.

Marín Chablé recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no iba a haber pérdida de viviendas por no seguirlas pagando, pero no es el caso, y aunque ahora se habla de que al morir el beneficiario el crédito se deja de pagar, pero ¿para qué quiero ese beneficio si ya estaré muerto, dentro de la caja?, ya no podré gozarlo, ni ver la satisfacción de haber pagado la deuda, expresó.

