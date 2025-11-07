ABANDONAN AUTO TRAS CHOCAR CONTRA UN POSTE DE CONCRETO EN LA ESCÉNICA

San Francisco de Campeche .- Con el frente destrozado por el impacto contra un poste de concreto, un automóvil fue abandonado en la avenida Escénica, a donde llegaron policías estatales a tomar conocimiento y a pedir el apoyo de una grúa para retirar el vehículo.



El accidente, ocurrido ayer, fue protagonizado por el automotor marca Chevrolet tipo Aveo, color gris y con placas de circulación DGH-833-B del Estado. Aparentemente se dirigía al faro del morro circulando en las curvas sin la debida precaución.



El choque contra el poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue llegando a la zona donde se ubica conocida antena de una televisora. El o los ocupantes descendieron y huyeron.

Automovilistas avisaron al número de emergencia, en tanto los policías turnaron el hecho al Ministerio Público.