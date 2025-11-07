“NO ESTÁN SOLAS, TIENEN UNA PRESIDENTA QUE LAS CUIDA”, CITLALLI HERNÁNDEZ

Piden a mexicanas denunciar todo tipo de violencia.

Al presentar el Plan Integral contra el abuso sexual, Citlalli Hernández, secretaria de la Mujer, expresó que las mujeres mexicanas no están solas, por lo cual si viven algún tipo de violencia es importante denunciarlo, “porque hoy hay una Presidenta que las cuida”, e hizo un llamado a los hombres a reflexionar sobre conductas que puedan resultar machistas o violentas.

Además, garantizó respaldo y cuidado de la secretaría a su cargo.