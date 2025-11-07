viernes, noviembre 7, 2025
Lo último:
Nacionales

“NO ESTÁN SOLAS, TIENEN UNA PRESIDENTA QUE LAS CUIDA”, CITLALLI HERNÁNDEZ

Piden a mexicanas denunciar todo tipo de violencia.

Al presentar el Plan Integral contra el abuso sexual, Citlalli Hernández, secretaria de la Mujer, expresó que las mujeres mexicanas no están solas, por lo cual si viven algún tipo de violencia es importante denunciarlo, “porque hoy hay una Presidenta que las cuida”, e hizo un llamado a los hombres a reflexionar sobre conductas que puedan resultar machistas o violentas.

Además, garantizó respaldo y cuidado de la secretaría a su cargo.

También te puede gustar

¡OFICIAL! CICLO ESCOLAR 2025-2026 INICIARÁ EL 1 SEPTIEMBRE Y TERMINARÁ EL 15 JULIO

CONFIRMA PEMEX DERRAME DE ACEITE EN LA AKAL-C; CONTAMINÓ 7 KILÓMETROS DE PLAYA EN PARAÍSO, TABASCO

10 campechanos ayudarán a combatir incendios en Guerrero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *