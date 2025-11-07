CONDUCTOR DORMITA AL VOLANTE Y SE SALE DE LA CARRETERA; LA CABINA QUEDA DESTROZADA

Este viernes se registró un accidente en la autopista Campeche – Seybaplaya, cerca de la caseta de cobro, a la altura del municipio de Seybaplaya. Un camión de carga Freightliner blanco que se dirigía hacia Campeche salió de la vialidad y terminó impactado contra un árbol.

El conductor se habría quedado dormido sobre el volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. La cabina quedó severamente dañada tras el impacto.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y brindaron apoyo al chofer, quien fue atendido por paramédicos en el sitio. Más tarde, la unidad fue retirada con apoyo de una grúa para los fines legales correspondientes.