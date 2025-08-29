RESOLUTIVO CONFIRMA CENSURA PREVIA A TRIBUNA

El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, a cargo de la jueza interina Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, determinó que la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., deberá someter a revisión previa todas las notas relacionadas con la “víctima” antes de su publicación.

La resolución, emitida el 29 de agosto de 2025, establece que habrá una persona designada por el Poder Judicial del Estado de Campeche que fungirá como enlace directo con el medio de comunicación. Cualquier información que se pretenda difundir deberá ser enviada a esta persona y notificada vía telefónica, con un tiempo máximo de 30 minutos para recibir respuesta y sugerencias. En caso de incumplimiento y publicación sin autorización, la responsabilidad recaerá directamente en el representante legal de la empresa editorial.

El acuerdo detalla que la revisión tendrá el objetivo de impedir que se difundan contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la “víctima”, ya sea por condición social o económica, origen étnico, color de piel, género, religión, edad, opiniones o cualquier otra característica señalada en el artículo 244 del Código Penal del Estado de Campeche.

Con este mandato judicial, se impone un esquema de censura previa a las publicaciones periodísticas, colocando bajo supervisión a Tribuna antes de difundir información.