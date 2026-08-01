RAPIÑAN CARGA DE TRÁILER QUE SE VOLCÓ EN LA CHETUMAL-ESCÁRCEGA

Un tráiler volcó sobre la carretera federal Chetumal–Escárcega, lo que provocó actos de rapiña por parte de decenas de personas que sustrajeron parte de la mercancía, entre la cual había lavadoras.

Se señala también que el accidente propició el bloqueo total a la circulación vehicular por más de una hora, y que la unidad era de doble remolque.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para atender el accidente, resguardar la zona y realizar las maniobras de retiro de la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del conductor ni el monto de las pérdidas, aunque trascendió que sufrió contusiones que no requerían hospitalización.

Con información de Así es Campeche Noticias y Que Todo Jose Ma. Morelos Q. Roo Se entere.