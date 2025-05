QUIRÓFANO INOPERANTE Y FALTA DE MEDICINAS AGRAVAN CRISIS EN HOSPITAL DE PEMEX

Carmen.- El quirófano del Hospital General de PEMEX lleva años sin funcionar, obligando a que los pacientes sean trasladados de emergencia a hospitales del IMSS o ISSSTE para ser operados, situación que representa un riesgo para su salud. Así lo denunció Delfino Merino Tlatzalo, jubilado y coordinador de Justicia Alternativa, quien advirtió que tras la intervención quirúrgica los derechohabientes son regresados a PEMEX para su recuperación, pese a las condiciones deficientes del hospital.

Merino también evidenció una severa escasez de medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas, al señalar que de las cuatro medicinas que le recetan, solo pudo conseguir una. “Si no hay, hay que comprarlas, y muchos no pueden”, afirmó, detallando que entre compañeros deben intercambiar medicinas por mensaje. Exigió al sindicato destinar las cuotas para adquirir fármacos y reparar el quirófano, mientras lanzó un cuestionamiento directo: “¿Por qué la empresa no actúa?”. Finalizó sentenciando que “el trabajador, tanto activo como jubilado, está abandonado”.