QUE EL ALCALDE DE ESCÁRCEGA SE HAGA LA PRUEBA DE ADN, EXIGEN, Y RECALCAN QUE NO HAY TRANSFORMACIÓN MIENTRAS SE SIGA NEGANDO LA VERDAD

La colectiva Ley Sabina Campeche, patentizó su indignación y exigió coherencia, justicia y compromiso con los derechos de la niñez, porque no hay transformación posible mientras se siga negando la verdad, ante la negativa del presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath de hacerse responsable de su descendiente.

A través de un comunicado, lamentó la grave incongruencia entre el discurso público y las acciones del munícipe escarceguense, quien “mientras se presenta como promotor y defensor de los derechos de la infancia, ha recurrido reiteradamente a recursos legales (amparos), para evadir la realización de una prueba de ADN, impidiendo así el reconocimiento legal de su hijo menor de edad”.

Este acto no sólo representa la evasión de una responsabilidad fundamental, sino también una v¡ol@ción directa al derecho del niño a la verdad y a la identidad, que no pueden ni deben ser negados por intereses personales, ni protegidos mediante el uso de mecanismos jurídicos; la infancia no puede esperar, la identidad de una persona no puede ponerse en pausa por decisión de quien ocupa un cargo público, recalca.

Exhortó a la SE Sipinna, al Instituto de la Mujer de Escárcega, al DIF Municipal, al Injucam, a la Codhecam y a cada instancia representada, a que actúen en consecuencia, porque “el silencio institucional ante una vulneración tan grave también es una forma de v¡ol3nci@, no basta con promover reconocimientos si no se está dispuesto a enfrentar las injusticias que ocurren dentro del propio Gobierno Municipal”, mencionó.

Exigieron coherencia, justicia y un compromiso real con los derechos de la niñez, porque no hay transformación posible mientras se siga negando la verdad, y porque la identidad es un derecho, no una concesión.