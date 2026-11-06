PROTESTAN TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL CONTRA EVALUACIONES QUE PONEN EN RIESGO SUS BASES; NO CERRARÁN EDIFICIOS

Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron de brazos caídos ante el anuncio de cómo serán evaluados en cuanto a su desempeño para conservar sus fuentes de empleo, pues, advirtieron, habría cese de base, y recalcaron que no se oponen a la capacitación, sino a un sistema que condiciona la permanencia laboral.

Ricardo Fragoso Becerra, secretario de Juzgado, explicó que el personal del Poder Judicial de la Federación no está en contra de las evaluaciones, sino de la forma en que el Órgano de Administración Judicial las aplica, pues pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de base.

Explicó que el esquema de evaluación asigna un 60% del valor al examen de conocimientos jurídicos y de desempeño, mientras que el 22.5% depende de la calificación del titular y el 7.5% de la percepción de los compañeros, lo que suma un 30% adicional sujeto a criterios subjetivos. “Si le caes mal a un titular o a tus compañeros, ya tienes un 30% menos”, advirtió.

Además, señaló que una evaluación insatisfactoria, de 0 a 59 puntos, obliga al trabajador a solicitar un examen extraordinario, y de no hacerlo el asunto pasa al pleno del Tribunal de Disciplina, que puede cesarlo de su base, lo cual viola el décimo transitorio de la reforma judicial de septiembre de 2024, que estableció respetar los derechos laborales. “Vamos a estar supeditados y eso no puede ser”, se quejó.

Fragozo Becerra comparó la situación con la reforma educativa de 2013, donde reprobar 3 evaluaciones no implicaba cese, sino reasignación de funciones o un plan de retiro voluntario. “Evaluaciones sí, capacitación sí, pero sanciones no”, subrayó.

Indicó que el colectivo al que pertenece, junto con 32 circuitos unidos, aún no define las acciones a seguir, aunque descartó el cierre de edificios para no afectar a justiciables y abogados, y evitar situaciones como las registradas en Michoacán.

Agregó que aproximadamente 28 ó 29 sedes a nivel nacional ya cerraron, y que en las próximas horas se reunirán con compañeros de otros órganos jurisdiccionales para consensuar medidas.