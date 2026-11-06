viernes, noviembre 6, 2026
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CATEOS SIMULTÁNEOS Y ASEGURAMIENTOS DE NEGOCIOS EN EL CENTRO Y AVENIDA GOBERNADORES POR PRESUNTA “PIRATERÍA”

Agentes federales, entre ellos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, participaron esta madrugada en los cateos simultáneos y aseguramiento de varios negocios ubicados en la zona centro y avenida Gobernadores, al parecer por el tema de la “piratería”.

Al consignar la información, ninguna autoridad había a conocer si hubo alguna persona detenida y mercancía decomisada. Se espera que en las próximas horas sea emitido un comunicado con los resultados de dichas acciones.

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