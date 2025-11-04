POR FALTA DE PRECIO JUSTO EL CAMPO CAMPECHANO ESTÁ A MERCED DEL COYOTAJE, DENUNCIAN; GOBIERNO ESTATAL AÚN NO DICE CÓMO AYUDARÁ A LOS MAICEROS

El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Luis Felipe Mora Hernández, denunció que el campo campechano está a merced del “coyotaje”, lo cual lesiona más a los productores cuando no hay precio justo para el producto, ante lo cual siguen en la lucha por los temas de la comercialización en el precio del maíz, que es lo que estamos asegurando que realmente sea de 7 mil 200 pesos la tonelada.



Reveló que hay una reunión pendiente con el Gobierno del Estado, para saber cómo va a colaborar y apoyar para que ese convenio sea respetado, es decir, pagar la tonelada a precio de garantía aun cuando se produzcan más de 35 toneladas por productor.



El precio fijado a la tonelada de maíz no es justo, porque realmente la canasta básica, el diésel, la gasolina, todo ha subido dramáticamente y el precio del producto del campo, en este caso el maíz, siempre va a la baja, lamentó.



Mora Hernández consideró que “no hay equidad y la gente del campo ya dijo basta y quiere que su producto tenga el precio justo, de garantía, y no solamente el maíz, se trató la chigua, la miel y el sorgo, y ese es el andar que tendremos. Ahorita tratamos maíz pero seguimos con la chigua y la miel para que realmente tenga un precio justo aquí en Campeche”.