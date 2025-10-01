PESCADORES DE ISLA ARENA ENCARAN A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Y LES RECLAMAN POR NO HACER NADA CONTRA DEPREDADORES

Ustedes saben quiénes son esas personas, les recalcan entre gritos de bandidos y corruptos

Isla Arena, Calkiní.- Entre gritos de bandidos y corruptos y la denuncia de que exigen “mochada” para iniciar los trámites de los permisos, pescadores de Isla Arena encararon a autoridades federales, estatales y municipales competentes para exigirles que se pongan las pilas y cancelen licencias a los depredadores y a quienes no tengan “métanlos al bote”, porque saben del problema pero nadie quiere hacer nada.



Reunidos en la cancha techada de la comunidad, los inconformes se quejaron de que cada vez que los representantes de dependencias llegan, sólo vienen a que se calmen y después se va, pero ya no, porque ya es mucho.



Hay personas que desde hace años están dedicadas a buceo y son conocidas por las autoridades, pero cada vez que hay un operativo “desaparecen”.

Las autoridades sólo asentían ante cada crítica y exigencia de tomar cartas en el asunto para poner fin a la depredación.