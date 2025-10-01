MIENTRAS PABLO PRESUME SUPUESTOS LOGROS, DE LAS COLADERAS DEL AFA REBOSAN AGUAS NEGRAS

Ciudad del Carmen.- Pese a ser un problema de salud reportado desde hace meses, en el mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) hay coladeras tapadas que rebosan aguas negras en la zona de alimentos, mientras el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus presume supuestos logros en sus Informes de Gobierno, denunciaron locatarios.

A través de videos mostraron la “invasión” de aguas de olores fétidos, lo que pone en riesgo la salud de locatarios y visitantes, lo cual no es amor por Carmen, sino abandono y negligencia, subrayaron.

Expusieron que hace meses alertaron sobre el mal estado del drenaje, sin embargo, la administración del mercado —encabezada por Norma Leticia Huicab Pacheco— hizo caso omiso. Ahora, la falta de mantenimiento exhibe el abandono en que se encuentran las instalaciones más importantes para el abasto popular en la Isla.

Los comerciantes criticaron a la Dirección de Servicios Básicos por no atender las coladeras, y que la administradora se ocupa más en “pintar” o aparentar mejoras, que en resolver los problemas urgentes de drenaje. “Esto no es prioridad para ellos, pero para nosotros significa pérdidas y riesgos sanitarios justo en el horario de comida”, lamentaron.

Además, acusaron que Huicab Pacheco aplica cobros injustificados y los hostiga, imponiéndoles sanciones sin fundamento en el reglamento del mercado. “En lugar de ayudarnos a trabajar, amenaza y presiona; mientras tanto, los olores nauseabundos espantan a la clientela”, señalaron molestos.

Los locatarios calificaron de vergonzoso que el séptimo informe municipal ignore la realidad del mercado más importante de Carmen, mientras cientos de familias dependen de su actividad diaria.