PAPÁS CIERRAN LA PRIMARIA “MORELOS” PARA EXIGIR CONCLUSIÓN DE OBRAS; ENCARGADOS QUERÍAN QUE FIRMARAN DE RECIBIDO

Escárcega.- Molestos porque los encargados querían que firmaran como recibido las obras inconclusas, padres de familia de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” cerraron esta mañana las instalaciones para que ni maestros ni alumnos ingresen.

Al precisar que los baños no están terminados y la fosa séptica rebosa, los inconformes advirtieron que mantendrán la protesta hasta que las autoridades responsables den respuesta positiva o solución a este problema.