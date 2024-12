PABLO GUTIÉRREZ SE BURLA DE EMPRESARIOS CARMELITAS QUE EXIGEN PAGO A PEMEX

“NO SON SERIOS Y FUERON SIN LISTITA A LA TERCERA REUNIÓN”

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus afirmó que los empresarios carmelitas que claman pago de Pemex, no son serios ni aprovechan la apertura del Gobierno, pues “para mí fue penoso ver que por tercera ocasión nos reuniéramos y no hubiera una listita”.

Es, continuó, “como ir a Hacienda y decir no tenemos recursos, no me alcanza, pero no llevar.., ir sin una proyección económica, sólida y que sustente ese lamento o esa petición”.

