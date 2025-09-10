NO INICIARÁ MAÑANA LA FERIA DE SAN ROMÁN PORQUE LOS EMPRESARIOS NO HAN INSTALADO TODOS LOS JUEGOS MECÁNICOS, REPORTAN

nocer que la inauguración de la Feria de San Román 2025 no podrá realizarse mañana, debido a que los empresarios encargados del montaje de juegos mecánicos y la carpa principal aún no han concluido los trabajos de instalación.



La funcionaria explicó que, aunque existía la intención de abrir las actividades este jueves, los avances no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los asistentes.



“No es un tema de Protección Civil, sino de los empresarios que todavía están instalando. Nosotros no podemos supervisar algo que no está concluido”, señaló.



Rodríguez Chávez detalló que su dependencia revisa bitácoras de mantenimiento, condiciones estructurales, documentación técnica de las maquinarias y la capacitación del personal responsable, y además verifica la presencia de extintores, botiquines, planes de evacuación y supervisan a los comerciantes que manejan gas o preparan alimentos, para prevenir accidentes.



Además, adelantó que este viernes se impartirá una capacitación a los operadores de los juegos y comerciantes para reforzar sus conocimientos en seguridad y manejo de emergencias.



De acuerdo con el reporte del empresario, hasta el momento se han colocado alrededor de 40 juegos mecánicos, además de los espacios asignados para comerciantes.



Protección Civil ha solicitado que se mantengan pasillos libres para garantizar el tránsito seguro de visitantes y permitir el acceso de cuerpos de emergencia en caso de ser necesario, explicó Rodríguez Chávez.