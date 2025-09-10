JOVEN CON PADECIMIENTO MENTAL SE SEPARA DE SU MADRE; YA FUE LOCALIZADO

San Francisco de Campeche .- Un adolescente de aproximadamente 14 años fue localizado la tarde de este miércoles, luego de haberse separado de su madre mientras caminaban por el malecón de la ciudad.



De acuerdo con el reporte, el joven —quien presenta un padecimiento mental— se alejó de manera repentina cuando ambos transitaban por la avenida Pedro Sainz de Baranda, cerca del parador turístico de las letras de Campeche. La madre, al percatarse de que había perdido de vista a su hijo, solicitó ayuda a los policías.



El menor fue localizado poco después en una plaza cercana, desorientado y con la mirada perdida, sin comprender lo que sucedía. Minutos más tarde, su madre explicó que se trató de un descuido y que no existían problemas familiares de fondo.



Por protocolo, ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades y confirmar que el incidente se debió únicamente a un despiste.