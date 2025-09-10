miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:
Locales

ENREDES: SI HAY CLAMOR SOCIAL, LOS DIPUTADOS PUEDEN MODIFICAR LA LEY DE EXPROPIACIÓN: PRESIDENTE DEL TSJE

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- Si hay un clamor o fuerza social que los motive a echar reversa o reacomodar o modificar algunas cuestiones que la sociedad siente que la lesiona, los diputados obviamente lo pueden hacer, no es algo hermético o que no pueda moverse, afirmó Enrique Minet Marrero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en referencia a la Ley de Expropiación.


Recalcó que las leyes se pueden mover, modificar, abrogar o derogara, pues la propia elasticidad de la ley da estas posibilidades.


Vía: NCS Campeche.

También te puede gustar

ESTE JUEVES, ESTAS COLONIAS DE CAMPECHE TENDRÁN BAJA PRESIÓN DE AGUA, INFORMA SMAPAC

Publicad0rTelemar

Piden al gobierno federal, prudencia y responsabilidad ante retorno a las aulas

telemarwebmaster_gs2m70wg

Tras desaparición del FONDEN, 77 viviendas siguen sin recibir mantenimiento

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *