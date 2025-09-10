ENREDES: SI HAY CLAMOR SOCIAL, LOS DIPUTADOS PUEDEN MODIFICAR LA LEY DE EXPROPIACIÓN: PRESIDENTE DEL TSJE

San Francisco de Campeche.- Si hay un clamor o fuerza social que los motive a echar reversa o reacomodar o modificar algunas cuestiones que la sociedad siente que la lesiona, los diputados obviamente lo pueden hacer, no es algo hermético o que no pueda moverse, afirmó Enrique Minet Marrero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en referencia a la Ley de Expropiación.



Recalcó que las leyes se pueden mover, modificar, abrogar o derogara, pues la propia elasticidad de la ley da estas posibilidades.



Vía: NCS Campeche.