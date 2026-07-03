NO ES OBLIGATORIO PAGAR CUOTAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS: CANDELARIO PACHECO

San Francisco de Campeche.- El secretario estatal de Educación (Seduc), Candelario Jesús Pacheco Pacheco, afirmó que las escuelas públicas no tienen por qué condicionar ni negar a los padres las inscripciones al próximo ciclo escolar si no hay pago de cuotas, pues éstas siguen siendo voluntarias.

Las cuotas escolares, recalcó, forman parte de un proceso de organización de los padres de familia, no una decisión de los planteles.

En torno a la denuncia de los padres por el mal uso de los recursos en la Escuela Secundaria General 7 “Joaquín Baranda Quijano”, dijo que si los padres lo detectan están en todo su derecho de denunciar y la Seduc dará seguimiento.