DÍA DE ASUETO SERÁ EL PRÓXIMO LUNES “PARA QUE LOS COMPAÑEROS AGARREN PUENTE SIN TEMOR A LA CRUDA”: MARIO PAVÓN

San Francisco de Campeche.- Mario Pavón Carrasco, director general del Sistema DIF Estatal de Campeche, anunció que por “carga de trabajo” no dio como asueto el pasado día miércoles, pero lo dará el próximo lunes 6 de julio “para que los compañeros agarren puente y vean el partido sin temor a la cruda”.

A través de un comunicado, aseguró que se mantendrán las actividades esenciales en sus centros asistenciales.