MENONITAS DENUNCIAN QUE LA FAMILIA WITZ VILLARREAL LIMPIA TIERRAS QUE ESTÁN EN LITIGIO EN HOPELCHÉN

CIRCULA EN REDES Aun cuando el juicio por la posesión de 500 hectáreas está en proceso, de las cuales la familia Wuitz Villareal quiere adueñarse, se realizan trabajos de limpieza.

Según información de la comunidad menonita, el querellante cae en desacato, ya que sin orden de un juez federal está trabajando las tierras.

El día hoy, la familia menonita Neufeld Wall envió fotografías y video para mostrar cómo es violentado el proceso, lo que puede propiciar un enfrentamiento al realizar trabajo de chapeo en las tierras en litigio.